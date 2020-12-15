Казань, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Татарии после пожара в Башкирии проверит дома престарелых. Соответствующее поручение дал прокурор республики Ильдус Нафиков.

Он потребовал проверить как в домах престарелых и инвалидов соблюдаются правила пожарной безопасности. На особом контроле — финансирование учреждений. Помимо прочего проверят исполнение уполномоченными органами возложенных на них обязанностей по предупреждению пожаров и других тяжких последствий.

ИА REGNUM напоминает, ночью 15 декабря спасатели Абзелиловского района Башкирии получили информацию о том, что в н.п. Ишбулдино горит деревянный одноэтажный дом 8×9 метров. По тревоге были подняты 16 огнеборцев на 4 единицах техники. Прибыв на место пожара, спасатели установили, что огонь распространился по всей его площади. Вскоре пожар был потушен. Самостоятельно удалось эвакуироваться четверым гражданам. В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тела 11 человек. Здание эксплуатировалось как частный жилой дом. В нем были смонтированы два пожарных извещателя.

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