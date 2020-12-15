Воронеж, , 11:18 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 начинается в Республике Крым, об этом 15 декабря сообщил глава региона Сергей Аксёнов на странице в Facebook.

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На данный момент республика получила партию вакцины для проведения прививок 500 человек. Только 15 декабря планируется привить 30−50 человек. В приоритетном порядке получить прививку смогут медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19.

«В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит около 1 тысячи доз вакцины», — написал Аксёнов.

Он добавил, что по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от новой коронавирусной инфекции, будет расширяться. Массовую вакцинацию граждан в Крыму будут проводить в поликлиниках.

На 15 декабря в Республике Крым подтверждено 19 634 случая заражения коронавирусом, 385 человек скончались, лечение в стационарах продолжают 3015 пациентов.