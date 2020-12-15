Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще шесть летальных случаев от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе скончались 183 человека. Об этом 15 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Кроме того, за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 220 новых носителей коронавируса, что на один случай меньше, чем сутками ранее. А по выздоровлению за сутки выписаны 316 пациентов.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 20 176 зараженных коронавирусом, из них 17 399 выздоровели, 183 умерли. Продолжают лечение 2594 человека.

По данным региональном оперативного штаба, в Ленобласти развернута 2881 койка, из них 756 свободны (26,24%), в том числе 215 реанимационных.

Наибольшее число зараженных в регионе за последние сутки выявлено в Выборге (17), Всеволожске (16), Кириши (13), Подпорожье (12) и Приозерске (10).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выявили 221 нового носителя коронавируса за сутки