Москва, , 11:16 — REGNUM Заразившийся коронавирусом может не ощущать вкус и запах в течение 3−10 дней, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырех до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — сказала она в интервью ТАСС.

По её словам, нарушение обоняния при COVID-19 встречается более чем в 80% случаях заболевания. На потерю или искажение вкуса жалуется более половины пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исландские исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами COVID-19 является головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания характерна в основном для молодых людей.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, наиболее тревожным симптомом, который может указывать на COVID-19, является одышка и учащение пульса при нормальной температуре тела.