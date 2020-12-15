Самара, , 11:18 — REGNUM Ученики с 6 класса по 11 класс продолжат до 29 декабря учиться дистанционно в Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, действующий режим обучения школьников продлевается до 29 декабря. После этого школьники пойдут на каникулы. А решение о том, как они будут учиться в третьей четверти, будет принято на заседании оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Отмечается, что до 29 декабря сохраняется запрет посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения родителей. А режим самоизоляции планируют продлить до 17 января.

Соответствующее постановление подготовлено и передано на подпись главе региона Дмитрию Азарову.

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