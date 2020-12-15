Симферополь, , 11:11 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 345 случаев заражения коронавирусом, об этом 15 декабря в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 349 новых случаях заражения.

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»За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

Всего на территории Республики Крым за период пандемии подтверждено 19 634 случая заражения коронавирусом, выздоровели 14 763 человека. Скончались 385 пациентов с коронавирусом, в том числе восемь смертельных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.