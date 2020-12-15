Бишкек, 15 декабря 2020, 11:08 — REGNUM Граждане Киргизии смогут указывать национальную принадлежность в идентификационной карте-паспорте, сообщили 15 декабря в пресс-службе правительства республики.
Включение новой графы в ID-карте одобрил исполняющий обязанности председателя правительства Киргизии Артем Новиков. Изменения приняты в рамках решения Конституционной палаты Верховного суда Киргизии.
Ранее Конституционная палата признала, что отсутствие графы «этническая принадлежность» в ID-паспорт противоречит ст. 38 конституции Киргизии. Судьи Верховного суда посчитали это нарушением гарантий на свободное самоопределение.
Читайте также: В Киргизии продлили просроченные паспорта и сроки регистрации иностранцев