Брянск, , 11:09 — REGNUM Новое рекордное значение подтверждённых случаев заражения коронавирусом установлен в Брянской области 15 декабря — 199, что на три больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 173 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Брянской области достигло 19 тыс. 919 человек. Выздоровели 17 тыс. 605 жителей.

Лаборатории провели 333 тыс. 907 исследований, в том числе 954 теста проверено за минувшие сутки.