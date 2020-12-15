Самара, , 11:09 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отложил принятие решения по блокировке социальных карт для лиц старше 65 лет в регионе. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы, ранее на заседании оперативного штаба обсуждали вопрос ограничения поездок по транспортным картам пенсионеров как меру для соблюдения режима самоизоляции лицами пожилого возраста.

По словам Азарова, пенсионеры более ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции и являются самыми дисциплинированными. Поэтому ветеранам будет обидно, если их транспортную карту заблокируют: тогда они не смогут проехать остановку, чтобы купить товары первой необходимости. Таким образом, пенсионеры должны будут идти до магазинов по морозу пешком, что еще больше им навредит.

В связи с этим глава региона поручил активизировать работу волонтеров, старших по подъездам для помощи пенсионерам. Кроме этого, он поручил провести дополнительную работу и позвонить каждому ветерану, чтобы узнать, как соблюдается режим самоизоляции и какая есть потребность в передвижениях, а также помогают ли волонтеры и родственники.

Сообщается, что Азаров поручил до 18 декабря представить ему решение на основе мнений пожилых жителей региона.

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