Курск, , 11:04 — REGNUM В Курской области учеников начальных классов временно перевели на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, причиной стал гололёд, образовавшийся после ледяного дождя.

На рейсы было решено не выпускать школьные автобусы. Об этом решении родителей должны были оповестить директора школ.

В региональном комитете образования и науки заявили, что в непогоду дети не должны мерзнуть на остановках.