Тула, , 11:03 — REGNUM В Тульской области первым компонентом вакцины «Спутник-V» привиты 455 человек, второй этап иммунизации запланирован на 28 декабря — на 21-й день. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 14 декабря на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина доложил заместитель правительства Тульской области Дмитрий Марков.

В правительстве Тульской области обсудили ход иммунизации от COVID-19 Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Первая полученная регионом партия вакцины «Спутник-V» составила 500 доз. 12−13 декабря в Тульскую область прибыла ещё одна партия «Спутник-V» — 800 доз. Кроме того, планируется поступление 1000 доз новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».

Для приема вакцины подготовлены прививочные кабинеты в 21 медучреждении региона. Планируется привить около 2,3 тыс. человек. При вакцинации приоритет отдаётся педагогам, медицинским работникам, работникам социальных служб.

Дмитрий Марков также добавил, что от гриппа в Тульской области прививки получили 732,8 тыс. человек — 50% от численности населения региона.

«План вакцинации от коронавируса составлен. Прогнозная потребность в вакцине определена. Сейчас важно наращивать число точек вакцинации и информировать жителей о ходе прививочной кампании», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона отдельно подчеркнул необходимость проработать возможность проведения вакцинации и в период новогодних каникул.

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