Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM Объём предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга сократился на 8,2% за последние четыре недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в Уральской палате недвижимости.

Такие изменения проходят на фоне роста цен. Объём предложения «вторички» упал ещё сильнее по отношению к показателям февраля 2015 года — на треть (на 35,5%).

На данный момент в Екатеринбурге предлагается к продаже 5,2 тыс. квартир через агентства недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе зафиксировали рекорд по ценам на вторичное жилье — средняя цена на «квадрат» повысилась до 78 281 рубля.

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