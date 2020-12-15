Москва, , 11:02 — REGNUM Большинства жителей России на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья (79%) и счастья (58%) для себя и своих близких, приводит данные ИХ «Ромир».

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Заработать побольше денег в новом году хотели бы 36%. Попросили бы у Деда Мороза новую машину, дачу или квартиру по 18%.

Также среди новогодних желаний Деду Морозу: путешествие (14%), новый смартфон (7%), встретить настоящую любовь (6%), компьютер (4%). родить ребенка (3%), выйти замуж/жениться (3%).

Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, никуда не поедут на новогодние праздники и останутся дома подавляющее большинство жителей России (85%).

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