Москва, , 11:01 — REGNUM Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности популярных обезболивающих.

По его словам, многие люди принимают препараты, начиная от «древнего анальгина до ибупрофенов».

Все эти препараты, отметил он, могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на ход сердечных заболеваний. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.

«Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — отметил Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что в ближайшем будущем мир может столкнуться с новыми видами гриппа, смертность от которого будет достигать 35−40%.

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