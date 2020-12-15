Саратов, , 11:10 — REGNUM В Саратовской области государственную социальную помощь с начала 2020 года получили более 60 тыс. человек на общую сумму свыше 52 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтруда и социальной защиты.

Право на получение госпомощи размером до 2 тыс. рублей в текущем году предоставлено малоимущим семьям и одиноко проживающим жителям, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области. Граждане могут обратиться с заявлением в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания), либо через многофункциональные центры. Оказанная материальная помощь расходуется на любые нужды.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2020 года составила 9 728 рублей, что на 116 рублей, или на 1,2% меньше, чем за II квартал текущего года.

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