Новосибирск, , 11:00 — REGNUM В Новосибирской области все меры социальной поддержки семей с детьми сохранены в полном объёме. На поддержку новосибирских семей с детьми в 2020 году направлено почти 20 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сегодня, 15 декабря, заявила заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

«В регионе — 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Все выплаты и пособия сохранены в полном объёме и производятся своевременно, — подчеркнула она. — Отмечу, что выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет перешла в разряд постоянных мер поддержки».

Общий объём перечисленных средств на меры поддержки в 2020 году составил более 25 млрд рублей, из них 19,5 млрд рублей — на выплаты и пособия семьям с детьми (что на 4,5 млрд рублей превышает бюджет 2019 года).