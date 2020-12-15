Варшава, , 10:59 — REGNUM 14 декабря заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью для TVP Info заявил, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится до лета 2021 года.

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"По техническим причинам мы не можем вакцинировать всех жителей Польши в течение одной-двух недель, поэтому, хотя вакцина и появится уже в перспективе одного-двух месяцев, мы будем жить в определенных ограничениях до лета: маска, социальная дистанция и дезинфекция», — сказал Вальдемар Краска.

По его словам, вакцина в какой-то степени защитит граждан от заражения коронавирусной инфекцией, но безопасность появится лишь по истечении более длительного времени. Тем более, как отметит Краска, даже с вакцинацией в стране будут некоторые серьезные проблемы.

Так, замминистра заявил, что в январе 2021 года в Польше появится 1,1 миллиона доз вакцины, что позволит привить все 500 тысяч медицинских работников в республике. Однако далеко не все желают сделать прививки, даже среди врачей.

«На данном этапе, когда списки желающих сделать прививку медслужбой ведутся в более чем 500 польских больницах, вакцина, к сожалению, не пользуется популярностью», — отметил замглавы минздрава.

«Мы должны показать полякам пример, что делать прививки стоит. Надо обозначить, что даже если человек переболел, это не дает уверенности, что он не заболеет повторно», — оценил Краска. Он также объявил, что врачи, политики и знаменитости будут участвовать в кампании по продвижению вакцинации против COVID-19.