Белгород, 15 декабря 2020, 11:00 — REGNUM 1023 человека очищали улицы Белгорода ото льда прошедшей ночью. Из-за ледяного дождя в некоторых местах обработку приходилось повторять по три раза, рассказал 15 декабря на своей странице в социальной сети мэр города Юрий Галдун.
Градоначальник пояснил, что городские службы перенастроили свою работу. Пескосоляная смесь теперь будет завозиться на дворовые территории, в границы управ, в зону действия упирающих компаний. К уборке улиц ото льда в мэрии просят подключиться владельцев торговых объектов и предприятий промышленности.
Ледяной дождь идёт в Белгороде с 13 декабря. В школах и детских садах 15 и 16 декабря разрешено свободное посещение.
Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде из-за непогоды ввели свободное посещение школ и детсадов
Читайте развитие сюжета: Более 500 белгородцев обратились в травмпункты после ледяного дождя