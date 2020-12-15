Белгород, , 11:00 — REGNUM 1023 человека очищали улицы Белгорода ото льда прошедшей ночью. Из-за ледяного дождя в некоторых местах обработку приходилось повторять по три раза, рассказал 15 декабря на своей странице в социальной сети мэр города Юрий Галдун.

Градоначальник пояснил, что городские службы перенастроили свою работу. Пескосоляная смесь теперь будет завозиться на дворовые территории, в границы управ, в зону действия упирающих компаний. К уборке улиц ото льда в мэрии просят подключиться владельцев торговых объектов и предприятий промышленности.

«Ликвидировать последствия ледяного дождя в процессе того, как он идёт, невозможно. Прошу с пониманием отнестись к тому, что процесс затянулся. Мы в понедельник посыпали песком в некоторых местах до трёх раз. В результате того, что идёт дождь, всё равно сверху образовывался новый слой наледи. Дождь закончился в 05:20. Хочу поблагодарить 1023 человека, которые отработали сегодняшнюю ночь и пошли отдыхать. И спасибо за понимание горожанам, мы справимся», — сказал мэр.

Ледяной дождь идёт в Белгороде с 13 декабря. В школах и детских садах 15 и 16 декабря разрешено свободное посещение.

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