Киев, , 11:07 — REGNUM В правительственном квартале Киева началась акция протеста представителей среднего и малого бизнеса. Об этом сообщило 15 декабря информационное агентство УНИАН.

Колонны митингующих ходят недалеко от здания Рады. Участники акции держат в руках флаги и требуют от парламента Украины принять предложения по упрощённому налогообложению для физлиц-предпринимателей. Они также выступают против возможного ужесточения карантина в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную поддержку попросили более 33 тыс. предпринимателей и наёмных работников, пострадавшие в результате пандемии коронавируса.

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