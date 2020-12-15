Калуга, , 11:02 — REGNUM В новогодней столице России — Калуге выпал долгожданный снег. С 5:00 в городе на уборке дорог и тротуаров от снежных заносов и ледяной наледи работают 33 комбинированные дорожные машины, девять тракторов-погрузчиков, 68 машин и 70 дорожных рабочих. Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Дмитрия Денисова.

В новогодней столице России — Калуге выпал долгожданный снег. Скриншот страницы Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

«Как и всегда, об уборке снега на сельских территориях тоже не забывают. Сейчас там работает 11 единиц техники и восемь рабочих, которые израсходовали на обработку улиц 65 тонн пескосоляной смеси», — написал на своей странице в социальной сети калужский градоначальник.

Ранее региональное МЧС России сообщило, что ночью 14 декабря и днём 15 декабря по Калужской области ожидается местами сильный снег, местами гололед, на дорогах — гололедица.

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