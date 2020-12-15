Джакарта, , 10:53 — REGNUM Правительство Богора получило 150 тысяч единиц средств индивидуальной защиты от одной из компаний по производству мороженого Aice в сотрудничестве с молодежным движением Ansor, сообщает Antara.

«150 тысяч защитных масок мы раздадим нуждающимся», — говорится в заявлении компании по производству мороженого.

Известно, что компания решила раздать пять миллионов масок жителям 20 городов Индонезии, одним из которых является Богор. Маски, переданные местному правительству, позже будут распространены среди сотрудников службы безопасности, уборщиков, медицинских работников и студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готовит 440 тысяч медицинских работников для программы вакцинации против коронавируса.

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