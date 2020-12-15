Ижевск, , 10:51 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 декабря выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений за сутки с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 450 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 185 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 12 869 человек. 273 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо жителей республики. Днем ранее стало известно об одном летальном случае.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3308 человек. Из их числа 2402 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 720 — в состоянии средней степени тяжести, 186 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике были вакцинированы 25 сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы вакциной «Спутник V». Это первая группа граждан, которые стали участниками общей вакцинации медработников, которая проходит по всей России.

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