Мурино, Ленинградская область, , 10:57 — REGNUM В Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве участника боевых действий в Донбассе, 37-летнего уроженца Алтайского края Андрея Ч., совершенном в городе Мурино. Задержанным оказался знакомый погибшего. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградкой области.

Напомним, в ночь на 13 декабря 2020 года в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В квартире были следы беспорядка.

По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СКР совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления задержан 37-летний мужчина.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире с потерпевшим, в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанес ему не менее не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, погибший Андрей Ч. был внесён в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», доступ к которому запрещён в РФ по решению суда. На этом сайте бывший ополченец, служивший в ДНР, был причислен к «врагам Украины».

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