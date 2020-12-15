Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Ульяновской области в новогодние праздники общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, но при этом в отдельные дни планируется увеличить число автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания, посвящённого транспортному обеспечению.

Министр транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев отметил в ходе обсуждения, что во время новогодних и рождественских праздников автобусы на междугородних и пригородных направлениях будут работать «в специальном режиме». По его словам, 31 декабря и 6 января будут запущены дополнительные автобусные рейсы, 1 и 7 января количество транспорта снизят, а в остальные праздничные они будут работать по расписанию выходного дня. Речь идёт о транспорте, конечной остановкой которых являются автовокзал в Ульяновске и районные автостанции.

В Ульяновске с 31 декабря по 10 января трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по графику выходного дня. При этом в новогоднюю ночь работу общественного транспорта продлят до 3 часов ночи, в рождественскую ночь — до половины третьего.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021—2022 годах в Ульяновске планируют обновить троллейбусный парк.

Напомним, в Ульяновске зимой выросла стоимость проезда в электротранспорте. Так, с 1 декабря 2020 года стоимость билета в трамваях и троллейбусах при наличной оплате составляет 22 рубля, при оплате банковской или транспортной картами — 20 рублей.

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