Киев, , 10:50 — REGNUM Более 33 тыс. граждан Украины оставили заявки на получение единовременной финансовой помощи для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас имеем более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала «Дия» («Действие». — Прим. ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Заявки можно будет подать до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно авторизоваться в приложении «Дия» и иметь квалифицированную электронную подпись.

Напомним, ранее представитель движения «SaveФОП» Сергей Доротич заявил, что около 30% украинских предпринимателей лишились своего бизнеса из-за экономических последствий пандемии.

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