Брянск, , 10:57 — REGNUM Последствия снегопада и гололёда ликвидируют подрядные организации управления автомобильных дорог Брянской области, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе ведомства. От снега очищено боле 4,2 тысячи автодорог.

Для обработки покрытия автодорог регионального и межмуниципального значения за сутки израсходовано 8,8 тысячи тонн пескосоляной смеси, обработано свыше семи тысяч километров. На расчистку трасс вышли более 200 снегоочистительной и пескораспределительной техники.

В Брянске с последствиями ледяного дождя боролись 66 единиц спецтранспорта. Как пояснили в мэрии, комитет по ЖКХ направил обращение во все управляющие компании города с требованием вывести максимальное количество сотрудников на борьбу с гололедицей во дворах многоэтажных домов.

По данным Брянского гидрометцентра, умеренные снегопады продлятся в регионе до 21:00 15 декабря.