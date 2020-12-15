Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,71%, сообщает 15 декабря Управление Роспотребнадзора по региону.

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Стоит отметить, что с 4 декабря и до сегодняшнего дня в регионе ежесуточно выявляли менее 183 носителей SARS-CoV-2.

С конца марта в Оренбуржье зафиксировано 25 888 случаев заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 1322,9 фактов.

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