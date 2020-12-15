Новосибирск, , 10:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 15 декабря, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев, 13 декабря — 168 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 64 года, 74 года, 81 год, и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 79 лет. Всего в регионе умерли 846 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 173 человека, на ИВЛ — 40 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 25 304 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1516 детей; 20 994 человека выписаны с выздоровлением (+206 за сутки).В Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.