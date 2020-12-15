Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области объявили конкурс на право заключения концессии по созданию мусоросортировочного завода. Информация размещена на региональном портале правовой информации.

Конкурс инициировали в областном министерстве ЖКХ и энергетики. Предполагаемая мощность завода — не менее 700 тыс. тонн в год. Также будет построен участок по изготовлению альтернативного топлива (RDF) мощностью не менее 210 тыс. тонн в год, а также мусорный полигон мощностью от 660 тыс. тонн в год и общей вместимостью до 16,5 млн тонн.

Концессия рассчитана на 30 лет. Объект должен быть построен под Екатеринбургом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума Верхней Пышмы (Свердловская область) вынесла решение о создании кладбища в 700 метрах от мусорного полигона «Северный» под Екатеринбургом.

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