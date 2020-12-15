Кызыл, , 10:32 — REGNUM В Туве активно готовятся к массовой вакцинации от COVID-19. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в первую очередь вакцину получат работники больниц, школ, детских садов, общественного транспорта, волонтёры, правоохранители и так далее.

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"Готовность минздрава республики к проведению вакцинации есть. Осталось решить вопрос с автотранспортом рефрижераторного типа для перевозки вакцины», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал глав администраций в районах подготовить морозильники и процедурные кабинеты для приёма препаратов. Медработникам предложено пройти стажировку по борьбе с COVID-19. Вакцинация пройдёт в два этапа с интервалом в 21 день.

Напомним, к вакцинации готовятся и в соседней Республике Алтай. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время там уточняются списки медицинских и педагогических работников, а также социальных служб, желающих сделать прививку.

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