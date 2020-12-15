Ташкент, , 10:26 — REGNUM Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева призвала активно внедрять заключение брачного договора. Об этом она заявила 14 декабря на форуме о роле женщин в парламенте, сообщает агентство Kun.uz.

Нарбаева сказала, что совершенствование семейного законодательства обсуждалось в министерстве юстиции. По её словам, большая часть экспертов отмечает необходимость внедрения брачных контрактов.

В качестве «успешного» примера спикер Сената привела внедрение охранных ордеров. «Мы думали, что его никто не возьмет, что наши узбекские женщины сочтут это позором», — сказала Нарбаева. Она добавила, что ордером воспользовались 8 тыс. женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, многие российские эксперты отмечают неэффективность применения западной практики охранных ордеров.

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