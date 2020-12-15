Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Кировском районе Ростова-на-Дону появились деревья-крупномеры. В рамках муниципального контракта озеленением занималась компания «Дорстрой», ранее нарушившая техзадание. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Всего высажено 68 деревьев на улицах Максима Горького и Текучева, а также в переулках Крепостной и Журавлёва», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года власти Ростова-на-Дону обратились с иском к двум подрядчикам, которые вырубили деревья на общую сумму в 130 млн рублей. В деле фигурировала и компания «Дорстрой».

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