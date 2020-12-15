Владивосток, , 10:32 — REGNUM В Приморье за сутки лаборатории выдали 242 положительных теста на коронавирус, выздоровели 246 пациентов, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 декабря в Приморье зарегистрировано 25 461 носитель коронавируса, справились с болезнью 17 897 человек, умерли 297 пациентов.

Стоит отметить, что смертность пациентов с SARS-CoV-2 в Приморском крае одна из самых высоких на Дальнем Востоке — «рекорды» летальных случаев зафиксированы в Забайкалье (более 400) и Бурятии (более 300).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в декабре получат вакцину от коронавируса 1700 человек.