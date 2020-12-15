Челябинск, , 10:19 — REGNUM В Челябинск поступила новая партия автобусов на экологичном топливе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Всего их 36. На линию они выйдут уже в декабре. Всего в Челябинскую область поступило 67 единиц транспорта, купленного на средства регионального бюджета. Новые автобусы будут курсировать по Троицку и Кунашакскому району. Новые троллейбусы предназначены для Миасса, а трамваи — для Магнитогорска и Златоуста.

Добавим, за год только для Челябинска на средства облбюджета было приобретено 102 автобуса на газомоторном топливе.