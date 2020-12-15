Кейптаун, , 10:27 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении новых ограничений для сдерживания второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на телеобращение главы государства.

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Сирил Рамафоса заявил, что резкий рост новых случаев заражения вызывает большую обеспокоенность. Президент объявил о планах закрыть некоторые пляжи и ограничить мероприятия, предполагающие массовое скопление людей в течение праздничного периода.

Напомним, что на прошлой неделе министр здравоохранения ЮАР обвинил молодёжные вечеринки во вспышке числа заражений коронавируса, что, по его мнению, подпитывает вторую волну коронавирусом.

Президент Рамафоса рассказал, что почти у 1000 молодых людей подтвердилось заражение коронавирусом после однодневной пляжной вечеринки. Он подчеркнул, что пляжи в нескольких провинциях будут закрыты во время праздников.

Кроме того, в праздничный период вступит в силу более длительный комендантский час с 23:00 до 04:00 по местному времени.

Количество участников на общественных собраниях будет ограничено 100 присутствующими на одном мероприятии в помещении и 250 присутствующими на мероприятии на открытом воздухе. Все поминальные мероприятия будут запрещены.

Продажа алкоголя теперь будет разрешена только с 10:00 до 18: 00 по местному времени с понедельника по четверг.

Рамафоса предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса может оказаться смертоноснее первой, если люди не будут вести себя ответственно.

Однако правительство неохотно идёт на более жёсткие шаги, которые могут ещё больше угрожать нестабильной экономике страны.