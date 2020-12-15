Чита, , 10:16 — REGNUM На территории ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю расширили питомник для бездомных собак, отловленных специалистами ветеринарной службы Читы. Как сообщает сегодня, 15 декабря, пресс-служба краевого правительства, в ближайшее время в питомнике появятся новые вольеры, которые позволят разместить еще около сотни животных.

«Питомник работает уже на протяжении четырех лет. Поначалу вольеров было очень мало, постепенно расширяемся, сейчас у нас содержится порядка 250 собак. Питомцы находятся в вольерах, уход за собаками осуществляют пять осужденных», — пояснил заместитель начальника исправительного учреждения Алексей Рыбаков.

По его словам, в рацион питания животных в приюте входят овощи, мясо и каши. Кроме того, каждое животное находится под пристальным вниманием ветеринаров учреждения, получая своевременные осмотры и вакцинацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в ходе оперативного совещания губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил городской администрации и ветеринарной службе усилить работу по отлову бродячих собак в Чите. В последнее время всё больше жителей региональной столицы взволнованы этим вопросом.

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