Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ основные новогодние мероприятия пройдут 30 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в этот день состоится открытие главной ёлки и ледового городка «Верхнеудинская ярмарка», горожан с праздником поздравят официальные лица.

«Также в программе музыкальные поздравления артистов Городского культурного центра. Завершит праздничное открытие музыкальный фейерверк», — отметили в администрации.

Как отмечается, на центральной площади Советов будет открыт ледовый городок и каток, который будет бесплатным для всех. Здесь организуют прокат коньков. Кроме того, здесь планируют установить торговые павильоны, где будут торговать напитками, кулинарной продукцией, а также новогодними сувенирами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики обещали объявить выходной 31 декабря. Глава республики Алексей Цыденов объяснил это желанием избежать ажиотажа в магазинах.

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