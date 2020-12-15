Москва, , 10:15 — REGNUM Никуда не поедут на новогодние праздники и останутся дома подавляющее большинство жителей России (85%), приводит данные сервис «Яндекс.Путешествия».

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Главной причиной является нехватка денег (34%) и привычка проводить праздники дома (29%). Отложат поездки из-за опасности заразиться коронавирусом 13%. Ограничительные меры останавливают 9%.

Те граждане, кто всё же планирует путешествовать, собираются в туры по России. В топ-5 самых популярных новогодних направлений вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ялта и Казань, Самые популярные зарубежные направления — Турция, Абхазия и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодние подарки жители России в среднем готовы потратить 11 тыс. 800 рублей, это меньше, чем в 2019 году, — 13 тыс. 500 рублей.

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