Ташкент, , 10:10 — REGNUM Власти Узбекистана планируют запустить железнодорожные и воздушные рейсы из Ферганской долины в Хорезм для развития внутреннего туризма. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании актива Ургенча, сообщает агентство Kun.uz.

Глава государства отметил, что авиабилеты будут продаваться с 30-процентной скидкой. «Я не зря говорил о паломническом туризме. Появился внутренний спрос», — сказал Мирзиёев.

Он сказал, что для удобства в Хорезме откроют дешевые гостиницы и хостелы. По словам президента, каждый дом должен готовиться встречать гостей. Глава государства отдельно остановился на развитии шахматного спорта.

Ранее в духовном управлении мусульман Узбекистана сообщили, что в 2021 году число иностранных паломников, посетивших республику, достигнет 700 тыс. человек.

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