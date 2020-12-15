Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом подтвердили в Таборинском районе Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Более восьми месяцев муниципалитет «держал оборону» от вируса SARS-CoV-2. В Таборинском районе ранее не было подтверждено ни одного случая заражения.

Теперь в муниципальном образовании обнаружили двух человек, у которых выявили коронавирус. Всего в регионе подтверждено 51 757 таких случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловском оперштабе признали, что в области имеются случаи повторного заражения коронавирусом.

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