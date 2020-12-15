Москва, , 10:15 — REGNUM Категорию пожарного риска, которая будет индивидуальной для каждого объекта, начнут с января 2021 года присваивать всем российским зданиям. Об этом 15 декабря сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

«МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Зиничев пояснил, что категория будет присваиваться зданиям по принципу, «чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки» и уточнил, что каждое здание получит такую категорию пожарного риска индивидуально.

«Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника», — отметил МЧС РФ.

Отметим, на сегодняшний день в России насчитывается свыше 1,5 тыс. гарнизонов пожарной охраны, в которых несут службу 549 тыс. человек, имеющих в распоряжении 76 тыс. единиц техники.