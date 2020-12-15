Токио, , 10:05 — REGNUM Студия Poppin Games разрабатывает игру для мобильных платформ на основе манги и аниме-сериала «Доктор Стоун». Об этом 15 декабря сообщил портал Game Rant.

Пока компания не назвала даже сроки релиза и не рассказала подробности о проекте, но дала понять, что это будет стратегическая игра с элементами сбора ресурсов и крафта (создания предметов). Издание отметило, что подобный подход может оказаться удачным, поскольку главный герой манги Исигами Сэнку является настоящим стратегом.

В октябре 2020 года был опубликован тизер-трейлер второго сезона аниме-сериала «Доктор Стоун». Первый эпизод продолжения должен выйти в эфир в январе 2021-го.

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