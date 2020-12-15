Прага, , 10:04 — REGNUM Правительство Чехии приняло решение закрыть рестораны, отели и фитнес-клубы. Новые санитарные ограничения будут действовать с пятницы, 18 декабря. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Помимо указанных мер, с 18 декабря в республике вернется запрет на выход из дома с 23:00 до 5:00 утра и запрет на сбор компаниями более шести человек. Кроме того, все школы переводятся в удаленный режим, а горнолыжные курорты продолжат работать, но без возможности размещения. Несмотря на ужесточение ограничений, магазины и торговые центры будут открыты.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что предприниматели, пострадавшие от ограничений, смогут ходатайствовать о государственной компенсации. «Мы понимаем досаду тех, кто был рад снятию ряда ограничений. Они полагали, что во время праздников смогут вести свой бизнес. Однако это будет невозможно. К сожалению, если не вернуть ограничения, при нынешней тенденции у нас будет по-прежнему до 10 тысяч новых заражений в день в конце месяца», — отметил он.

Напомним, режим чрезвычайного положения с жесткими ограничениями был введен в Чехии 5 октября на волне резкого роста распространения коронавирусной инфекции. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. Но по истечении этого срока он был продлен до 20 ноября. После этого меры ограничительные постепенно смягчались.