Москва, , 10:04 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 29 авиарейсов. Об этом 15 декабря сообщает цифровой сервис «Яндекс.Расписания».

По данным онлайн-табло на 10:00, во «Внуково» задержано четыре рейса, в «Домодедово» — десять задержано, один отменён, в «Шереметьево» — семь задержано, семь отменено. Об изменениях расписания в аэропорте «Жуковский» сведений нет.

Данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах.