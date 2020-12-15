Бардымский район, , 10:03 — REGNUM В Пермском крае суд признал трех жителей Бардымского района виновными в незаконной охоте на территории Уинского муниципального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, на счету браконьеров четыре преступных эпизода. В декабре 2019 года егерь обнаружил останки незаконно добытого лося и сообщил о преступлении в компетентные органы. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что на седьмом километре автодороги Уинское — Кочешовка мужчины убили лося. Тушу разделили при помощи ножей и топора, погрузили в багажник машины и скрылись с места преступления. Через два дня жертвой браконьеров стали еще двое лосей. А в январе 2020 года возле села Аспа Уинского района подстрелили молодого лося. С поличным охотники были задержаны полицией.

Своими действиями группа браконьеров нанесла ущерб в размере более 1,5 млн рублей. Суд назначил мужчинам по 1,5 млн рублей штрафа каждому. Кроме того, наложен запрет на деятельность, связанную с добычей охотничьих ресурсов, в течение двух с половиной лет. Причиненный ущерб взыскан в полном объеме. На имущество охотников наложен арест.