Москва, , 10:07 — REGNUM Население России может уменьшиться в 2030 году до 125 млн человек в случае, если не изменится ряд негативно влияющих на демографическую ситуацию факторов. Об этом 15 декабря сообщается в докладе Федерального проекта «Трезвая Россия» о демографической ситуации, приводимом РИА Новости.

«По оценкам экспертов Федерального проекта «Трезвая Россия», если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек», — говорится в докладе, который позднее 15 декабря направят в правительство РФ и в регионы страны.

Кроме того, в нем указывается, что «агрессивная среда конкуренции стран», в которой задействованы такие факторы, как вооруженные конфликты, политика санкций, цветные революции, а также алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, на сегодняшний день также дополнилась пандемией коронавируса.

Также, по информации экспертов проекта, общество и государство теряют от связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением последствий ежегодно до 12% ВВП — свыше 13 трлн рублей.

«Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 млн человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек», — уточняется в докладе.

Кроме того, как указывают эксперты «Трезвой России», сокращение рождаемости в стране происходит не только из-за «демографического провала» 90-х, но и из-за последствий употребления жителями России психоактивных веществ и особенно синтетических и других наркотиков. Как отметил главы федерального проекта, употребление психоактивных веществ «формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» предложили более чем в два раза снизить продажи алкогольных напитков к 2030 году и уменьшить на 50% число употребляющих его среди трудоспособного населения РФ.