Кош-Агачский район, Алтай, , 10:00 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса продолжает снижаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения, что на 22 меньше, чем накануне, и на 38 случаев меньше результатов от 13 декабря.

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«Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 12 детей; у 12 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Шебалинского района, в том числе у трёх детей; у четырёх жителей Майминского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Турочакского района и у одного ребёнка в Усть-Коксинском районе», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за всё время пандемии достигло 12 652. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 12 103 человека.

Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации власти республики с 15 декабря запретили проведение новогодних корпоративов. Как сообщало ИА REGNUM, запрет будет действовать до 15 января 2021 года.

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