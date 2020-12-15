Москва, , 10:20 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и волонтёры республики активно участвовали в социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия», который проходил 14 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на форуме волонтёров — все новости»

Читайте также: Президент РФ: работа волонтеров «Единой России» очень востребована в жизни

В Якутии за этот год было привлечено более четырёх тыс. волонтёров. Почти две тысячи — постоянные добровольцы. Волонтёры отработали 40 тыс. заявок адресной помощи.

«В марте добровольцев было 100, а спустя всего неделю стало в десять раз больше. Сейчас в систему вовлечены две тысячи якутян. Широко включился в эту работу и наш бизнес — предприятия передают защитные костюмы медикам, товары первой необходимости нуждающимся, обеспечивают горячим питанием, продуктами. Я благодарен всем ответственным и неравнодушным гражданам за их поступки и действия», — сказал Айсен Николаев.

Один из активистов и организаторов добровольческого движения в Якутии Светлана Чусовская рассказала на форуме об опыте создания якутского пула автоволонтёров. Буквально в считанные дни после начала эпидемии сформировалась группа людей, готовых развозить помощь нуждающимся. В настоящее время в Якутии работают на постоянной основе около ста волонтёров-автомобилистов.

При этом волонтёры региона, помимо других видов поддержки, оказывают и психологическую помощь людям из групп риска. Этот аспект работы Светлана Чусовская назвала в числе наиболее важных.

«Люди просят поговорить с ними, поделиться новостями. Такую поддержку могут оказать именно волонтёры, и они её оказывают», — сказала она.

Участники онлайн-форума предложили несколько действенных мер, которые могут поддержать волонтерское движения и помочь пострадавшим от пандемии коронавируса. В числе предложений: ввести преференции на участие в государственных программах грантовой поддержки для предпринимателей, оказывающих активную помощь добровольцам, продление на 2021 год льготы в 30% на онлайн-оплату государственных пошлин, беззаявительного порядка предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять предложения волонтёров Якутии в работу и на уровне правительства страны выработать по ним оптимальные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России приветствовал участников Социального онлайн-форума партии «Единая Россия». Добровольчество — чрезвычайно важное дело, отметил Владимир Путин.