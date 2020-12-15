Москва, , 09:57 — REGNUM Пассажиры, следующие железнодорожным транспортом из Москвы, смогут добраться до Дербента. Это стало возможным благодаря группе беспересадочных вагонов, которые теперь курсируют в составе поезда Махачкала — Москва, сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие ОАО «РЖД»).

Вагоны беспересадочного сообщения отправляются из Дербента с 14 декабря по четным числам в 11:10, из Москвы (Павелецкий вокзал) — с 15 декабря по нечетным числам в 19:27. На участке от столицы России до столицы Дагестана и обратно вагоны следуют в составе поезда № 85/86 Махачкала — Москва. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Астрахань-1, Саратов-1, Тамбов-1, Рязань.

Напомним, ранее железнодорожное сообщение между Москвой и Дербентом осуществлялось поездом Москва — Баку — Москва. Однако в настоящее время оно закрыто в связи с пандемией коронавируса.