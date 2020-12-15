Петрозаводск, , 10:02 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки подтвердили еще два летальных случая от COVID-19, таким образом в регионе с начала пандемии скончались 129 жителей. Кроме того, в республике выявили 340 новых носителей и выписали 453 выздоровевших жителя. Об этом 15 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые летальные случая подтверждены в Республиканской инфекционной больнице, там скончались житель Петрозаводска, 1962 года рождения, и жительница села Михайловское Олонецкого района, 1935 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 340 человек, что на 16 случаев больше, чем сутками ранее. Из этого числа уже заболевших — 322 человека, из них 54 имеют симптомы средней тяжести, 13 — в тяжелом и два — в крайне тяжелом состоянии.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3465,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1827,1 случая, по Северо-Западу — 2690,8», — уточнили в оперштабе.

В настоящий момент в стационарах Карелии находятся 726 пациентов, из них четыре — на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 21 946 инфицированных, из них 13 988 выздоровели, 129 умерли.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 42 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3127 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1955 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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